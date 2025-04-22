В Киеве расследуют покушение на убийство: мужчина ранен огнестрельным оружием

В Киеве расследуют покушение на убийство. / © Полиция Киева

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Сегодня, 22 апреля, около 08:50 утра в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия оперативно прибыли руководство Главного управления Национальной полиции в Киеве, следственно-оперативная группа, кинологи и медики. Раненый мужчина был немедленно госпитализирован, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

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Полиция Киева проводит комплекс следственных действий для установления обстоятельств инцидента и розыска лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали четырех подростков, жестоко напавших на военнослужащего в Гидропарке. Инцидент произошел 18 апреля — группа юношей спровоцировала конфликт, свергла мужчину на землю и избивала его ногами.