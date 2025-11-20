- Дата публикации
В Киеве раздался взрыв и вспыхнул пожар: что произошло
Правоохранители выясняют причину взрыва.
В центре Киева в четверг, 20 ноября, произошел взрыв. В Сети пишут, что в квартире на Кудрявском спуске взорвался экофло или генератор. Взрывной волной вырвало оконные рамы из квартиры, а от падения обломков пострадали припаркованные автомобили.
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже.
«Полицейские трудятся на месте. Пока официально не подтверждается, что именно стало причиной взрыва. Эта информация выясняется. Никто из людей от взрыва не пострадал. Жители были в это время на работе, арендовали квартиру. На месте вспыхнул пожар, возгорание уже локализовано», — сообщили в полиции Киева.
Там добавляют, что у дома пострадал только один автомобиль. На месте еще работают спасатели, из-за тушения пожара на четвертом этаже могли пострадать квартиры на нижних этажах.
Напомним, по словам очевидцев, на Кудрявском спуске в Шевченковском районе столицы сначала был взрыв, а затем вспыхнул пожар в одной из многоэтажек. Во время тушения пожара в многоэтажке в Шевченковском районе Киева спасены два человека , в том числе ребенок.