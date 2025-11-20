В Киеве раздался взрыв и вспыхнул пожар: что произошло

Полиция подтвердила факт взрыва на Кудрявском спуске / © из соцсетей

В центре Киева в четверг, 20 ноября, произошел взрыв. В Сети пишут, что в квартире на Кудрявском спуске взорвался экофло или генератор. Взрывной волной вырвало оконные рамы из квартиры, а от падения обломков пострадали припаркованные автомобили.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже.

«Полицейские трудятся на месте. Пока официально не подтверждается, что именно стало причиной взрыва. Эта информация выясняется. Никто из людей от взрыва не пострадал. Жители были в это время на работе, арендовали квартиру. На месте вспыхнул пожар, возгорание уже локализовано», — сообщили в полиции Киева.

Взрыв на Кудрявском спуске / © Telegram / Киев Info

В результате взрыва на Кудрявском спуске поврежден автомобиль / © Telegram / Киев Info

Там добавляют, что у дома пострадал только один автомобиль. На месте еще работают спасатели, из-за тушения пожара на четвертом этаже могли пострадать квартиры на нижних этажах.

Напомним, по словам очевидцев, на Кудрявском спуске в Шевченковском районе столицы сначала был взрыв, а затем вспыхнул пожар в одной из многоэтажек. Во время тушения пожара в многоэтажке в Шевченковском районе Киева спасены два человека , в том числе ребенок.