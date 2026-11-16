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В Киеве раздаются взрывы: что происходит в столице сейчас
Информация о возможных последствиях уточняется.
Вечером понедельника, 16 ноября, в Киеве прозвучала серия взрывов. В столице и ряде областей продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.
"В столице работают силы ПВО. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях! Предварительно попадание в Северный и Южный мосты в столице", - написал мэр.
Перед этим Воздушные силы сообщили о летящей на город баллистике.
В то же время украинский волонтер Игорь Лаченков заявил, что Днепр и Запорожье также находятся под обстрелом баллистики.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский информировал, что разведка получила информацию о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Глава государства акцентировал, что российская армия продолжает бить по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.