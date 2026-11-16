Баллистическая атака на Киев (иллюстративное фото) / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Вечером понедельника, 16 ноября, в Киеве прозвучала серия взрывов. В столице и ряде областей продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.

Реклама

"В столице работают силы ПВО. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях! Предварительно попадание в Северный и Южный мосты в столице", - написал мэр.

Реклама

Перед этим Воздушные силы сообщили о летящей на город баллистике.

В то же время украинский волонтер Игорь Лаченков заявил, что Днепр и Запорожье также находятся под обстрелом баллистики.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский информировал, что разведка получила информацию о подготовке Россией новых массированных ударов по стране. Глава государства акцентировал, что российская армия продолжает бить по энергетической инфраструктуре, выбирая приоритетной целью отдельный регион и в течение нескольких суток сосредоточенно атакуя его электросети и подстанции.

Новости партнеров

Новости партнеров