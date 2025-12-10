В Киеве разоблачили схему сбыта военных кораблей: по делу фигурирует чиновник Минобороны

Списаны военные корабли / © Национальная полиция Украины

Реклама

Столичные правоохранители разоблачили преступную схему, по которой списанные военные корабли продавались как металлолом по искусственно заниженной стоимости. В результате сделки государство потеряло более 900 тысяч гривен.

Подробности сообщили в Национальной полиции Украины.

Списаны военные корабли / © Национальная полиция Киева

Как установило следствие, к схеме был причастен чиновник Министерства обороны Украины и двое сотрудников государственного специализированного предприятия "Укрспецторг". Они организовали незаконную продажу шести морских судов, списанных с баланса Военно-морских сил ВСУ из-за технической непригодности и устаревшей. Вместо процедуры утилизации, определенной законом, корабли были переданы одной коммерческой структуре по существенно заниженной цене.

Реклама

По данным следствия, главный фигурант - начальник отдела утилизации военного имущества Минобороны - использовал доступ к служебным документам и механизмам списания, чтобы обойти установленные правила и обеспечить продажу судов "нужной" компании. В результате государству был нанесен значительный материальный ущерб.

Списаны военные корабли / © Национальная полиция Украины

Фигуранты уже уведомлены о подозрении. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают другие возможные участники незаконной схемы и каналы сбыта военного имущества.

Напомним, украинцев предупреждают о мошенниках, которые используют название ведомства для рассылки ложных электронных писем. В частности, они посылают письма якобы от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).