- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве разрешили движение такси во время комендантского часа
Этой ночью в столице возобновляется работа служб такси во время комендантского часа в ответ на кризисную ситуацию в энергосистеме.
Киев адаптируется к самой тяжелой зиме. Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, сильных морозов и проблем со связью, столичные власти и сервисы перевозок пошли на беспрецедентный шаг. Теперь передвигаться по городу на такси можно круглосуточно.
Об этом сообщили службы такси Uklon и Bolt .
Uklon: «Мы должны быть рядом»
Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon сообщил, что начинает работу ночью с 00:00 субботы, 17 января.
Компания ссылается на публичный призыв президента и новые правила, позволяющие перевозку в комендантский час для критических нужд.
Сегодня жители городов переживают беспрецедентные вызовы… низкая минусовая температура и постоянные обстрелы врага. Чтобы быть рядом с теми, кто в этом нуждается, мы не останавливаем работу», — прокомментировал CEO Uklon Сергей Гришков.
В компании подчеркнули, что успешный опыт такой работы во Львове, поэтому гарантируют, что поездки будут контролируемыми и прозрачными.
Bolt: поездки только при необходимости.
Сервис Bolt также подтвердил возобновление работы ночью с согласия с городскими властями.
В компании призвали киевлян использовать эту возможность ответственно. Ночное такси – это не развлечение, а способ выживания.
Куда можно ехать ночью:
к «Пунктам несокрушимости» и местам обогрева;
к локациям, где есть свет и связь;
в больницы;
на железнодорожный вокзал;
для доставки лекарства или продуктов первой необходимости.
«Комендантский час — это, прежде всего, о безопасности. Поэтому просим вас использовать ночные поездки только при необходимости», — говорится в сообщении Bolt.
Вызвать авто можно в обычном режиме через приложения операторов. Цены и наличие машин будут зависеть от спроса и ситуации безопасности.
Напомним, Шмигаль объяснил новые правила комендантского часа . На фоне ослабления ограничений передвижения в ночное время полиция усилит патрулирование улиц.