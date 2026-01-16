В Киеве разрешили движение такси во время комендантского часа

В Киеве такси будет работать в комендантский час / © Pexels

Киев адаптируется к самой тяжелой зиме. Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, сильных морозов и проблем со связью, столичные власти и сервисы перевозок пошли на беспрецедентный шаг. Теперь передвигаться по городу на такси можно круглосуточно.

Об этом сообщили службы такси Uklon и Bolt .

Uklon: «Мы должны быть рядом»

Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon сообщил, что начинает работу ночью с 00:00 субботы, 17 января.

Компания ссылается на публичный призыв президента и новые правила, позволяющие перевозку в комендантский час для критических нужд.

Сегодня жители городов переживают беспрецедентные вызовы… низкая минусовая температура и постоянные обстрелы врага. Чтобы быть рядом с теми, кто в этом нуждается, мы не останавливаем работу», — прокомментировал CEO Uklon Сергей Гришков.

В компании подчеркнули, что успешный опыт такой работы во Львове, поэтому гарантируют, что поездки будут контролируемыми и прозрачными.

Bolt: поездки только при необходимости.

Сервис Bolt также подтвердил возобновление работы ночью с согласия с городскими властями.

В компании призвали киевлян использовать эту возможность ответственно. Ночное такси – это не развлечение, а способ выживания.

Куда можно ехать ночью:

к «Пунктам несокрушимости» и местам обогрева;

к локациям, где есть свет и связь;

в больницы;

на железнодорожный вокзал;

для доставки лекарства или продуктов первой необходимости.

«Комендантский час — это, прежде всего, о безопасности. Поэтому просим вас использовать ночные поездки только при необходимости», — говорится в сообщении Bolt.

Вызвать авто можно в обычном режиме через приложения операторов. Цены и наличие машин будут зависеть от спроса и ситуации безопасности.

Напомним, Шмигаль объяснил новые правила комендантского часа . На фоне ослабления ограничений передвижения в ночное время полиция усилит патрулирование улиц.