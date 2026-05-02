Украину атакует рой дронов: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога - детали
Пройдите до ближайшего укрытия.
В субботу, 2 мая, в Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога.
Киевская администрация предупредила угрозу.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают о движении баллистики в сторону столицы.
Также Воздушные силы зафиксировали движение БПЛА в районе Борисполя в направлении Киева. В воздушном пространстве Украины обнаружено около 50 БпЛА.
Карта укрытий - https://kyivcity.gov.ua/news/shelters_map/
Напомним, в ночь на субботу, 2 мая, россияне обстреляли портовую инфраструктуру Одесской области . Глава Одесской ОВА Олег Кипер показал куда «прилетело» и какие последствия.