Украину атакует рой дронов: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога - детали

Воздушная тревога в Киеве / © tsn.ua

Реклама

В субботу, 2 мая, в Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога.

Киевская администрация предупредила угрозу.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

Реклама

Мониторинговые каналы сообщают о движении баллистики в сторону столицы.

Также Воздушные силы зафиксировали движение БПЛА в районе Борисполя в направлении Киева. В воздушном пространстве Украины обнаружено около 50 БпЛА.

Карта укрытий - https://kyivcity.gov.ua/news/shelters_map/

Напомним, в ночь на субботу, 2 мая, россияне обстреляли портовую инфраструктуру Одесской области . Глава Одесской ОВА Олег Кипер показал куда «прилетело» и какие последствия.

Реклама

Новости партнеров