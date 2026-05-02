Украину атакует рой дронов: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога - детали

Пройдите до ближайшего укрытия.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Воздушная тревога

Воздушная тревога в Киеве / © tsn.ua

В субботу, 2 мая, в Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога.

Киевская администрация предупредила угрозу.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о движении баллистики в сторону столицы.

Также Воздушные силы зафиксировали движение БПЛА в районе Борисполя в направлении Киева. В воздушном пространстве Украины обнаружено около 50 БпЛА.

Карта укрытий - https://kyivcity.gov.ua/news/shelters_map/

Напомним, в ночь на субботу, 2 мая, россияне обстреляли портовую инфраструктуру Одесской области . Глава Одесской ОВА Олег Кипер показал куда «прилетело» и какие последствия.

