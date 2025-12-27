- Дата публикации
В Киеве снова произошли мощные взрывы: что известно
В воздушном пространстве столицы фиксируют беспилотники.
Днем 27 декабря в Киеве снова объявлена воздушная тревога. Предыдущая длилась почти 10 часов — с 01:27 до 11:21. В городе слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили местные власти.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно перейти к укрытию гражданской защиты», — отмечают в КГГА.
Воздушные силы предупреждают о нескольких группах БпЛА с севера в направлении Киева. Мониторинговые чаты информируют о БПЛА курсе на Лукьяновку, Подол и Шулявку.
Сирены раздаются в нескольких регионах. В настоящее время дроны фиксируют в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
Напомним, всю ночь Киев находился под мощной атакой ракет и дронов . Утром около 08:00 в городе снова произошли мощные взрывы. Россияне ударили крылатыми ракетами и беспилотниками.
В Киеве повреждено более десяти жилых домов в разных районах. В результате массированного удара по известно о почти 30 пострадавших. Кроме того, один человек погиб. Также известно о жертвах в Белой церкви Киевской области.