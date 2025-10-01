В Киеве сотрудник СБУ собирал информацию об руководительнице одного из украинских медиа - подробности

Служба безопасности Украины / © twitter/СБУ

Реклама

Работник Службы безопасности Украины приходил в дом исполнительного директора влиятельного англоязычного издания The Kyiv Independent Дарины Шевченко в Киеве.

Об этом пишет Радио Свобода.

Журналисты проекта "Схемы" идентифицировали мужчину, который показывал соседям фотографию руководительницы СМИ и собирал информацию о ней. В самой СБУ подтвердили, что мужчина их сотрудник, но категорически отрицали какую-либо связь визита с журналисткой или ее изданием, утверждая, что он расследовал другое, несвязанное дело.

Реклама

Инцидент произошел 29 сентября. Главная редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко обнародовала скриншоты с камер наблюдения, на которых был зафиксирован мужчина. Она сообщила, что он "пытался опрашивать соседей", показывал фото Дарьи Шевченко, а также фотографировал двери подъезда и общие двери на этаже.

Александр / © Служба безопасности Украины

Редакция издания публично обратилась за помощью в идентификации "любознательного новолуния".

Подпись контактов. / © "Схеми"

Журналисты "Схем" установили, что визитер Александр Г., 2000 года рождения. Кроме того, с помощью сервисов проверки номеров они нашли тег "СБУ Александр", под которым его номер телефона подписан у других абонентов.

Объяснение СБУ и неожиданная деталь

"Схемы" обратились в СБУ, где подтвердили, что мужчина является их сотрудником. В то же время спецслужба опровергла любое давление на журналистку:

Реклама

"Сотрудники Службы безопасности Украины не собирали никакой информации относительно исполнительного директора издания The Kyiv Independent Дарьи Шевченко. Нахождение оперативника Службы безопасности по указанному адресу было обусловлено проверкой места нахождения фигуранта другого уголовного дела", - заявили в пресс-службе СБУ, добавив, что никоим образом это не связано.

Однако источники в правоохранительных органах сообщили "Схемам" неожиданную деталь: фигурант уголовного производства, якобы исканный СБУ, является бывшим владельцем квартиры, где сейчас проживает Дарья Шевченко.

Сейчас ожидается дальнейшее развитие расследования, предназначенного для выяснения обстоятельств этого инцидента.

Напомним, в Венгрии запретили tsn.ua и еще 11 украинских новостных изданий.