Начали строить понтонные переправы через Днепр / © Мининфраструктуры

Реклама

В Киеве начали строить понтонные переправы через Днепр, обеспечивающие минимальный транзит транспорта и проезд ключевых автомобилей в случае критического повреждения или разрушения мостов. Завершить эти работы могут в течение двух-трех месяцев.

Об этом заявил глава Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" .

Реклама

Относительно наличия резервного плана сообщения между берегами Киева на случай, если мосты перестанут функционировать, он отметил, что глобальных решений типа тоннелей пока нет. Однако город уже перешел к практическому устройству понтонов.

Реклама

"Если говорить о концептуальных историях - туннелях и так далее - никто не знает, что делать. Единственное, что делается сейчас - реально строятся переправы. Начали строить переправы. В течение 2-3 месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат", - рассказал Бахматов.

По его словам, говорится именно о понтонных переправах, рассчитанных на минимальный транспортный транзит и проезд спецтранспорта и ключевых автомобилей.

Чем можно заменить мосты

Напомним, что Министерство развития общин и территорий Украины реализует масштабный проект по возведению 21 альтернативной мостовой переправы в ответ на вражеские обстрелы логистической инфраструктуры. По предварительным расчетам первые альтернативные мосты должны заработать уже в начале 2027 года. Работы в Киеве уже начались.

В то же время в Киеве рассматривают масштабный инфраструктурный проект — строительство подводного тоннеля через Днепр, который должен разгрузить столичные мосты. Стоимость простейшего варианта переправы без ветки метро оценивают в 400–500 млн долларов.

Реклама

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов («Флэш») отметил, что паромные и понтонные переправы в Киеве могут быть лишь аварийным решением для перевозки очень важных грузов. Однако они уязвимы к ударам дронов и ракет. В то же время альтернативой мог бы стать тоннель под Днепром.

Новости партнеров