В Киеве в "Гидропарке" жестоко избили военного: как решилась судьба нападающих

Задержанный / © Полиция Киева

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В Киеве следователи выдвинули подозрение группе подростков, жестоко избивших военнослужащего в районе «Гидропарка».

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Молодым людям инкриминируют правонарушения, предусмотренные частью второй статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганские действия, совершенные группой лиц.

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Согласно предварительным данным, инцидент произошел 18 апреля в Днепровском районе столицы. Во время конфликта группа юношей устроила драку с военным. Они свалили его на землю и начали наносить многочисленные удары руками и ногами.

© Полиция Киева

Полицейским удалось оперативно задержать двух нападавших прямо с поличным. Еще два человека были установлены и задержаны на следующий день. Выяснилось, что все задержанные — местные жители: трое из них по 17 лет, а одному только 15.

© Полиция Киева

Следует отметить, что украинское законодательство предусматривает отдельный подход к несовершеннолетним, совершающим преступления, — для них применяются смягченные условия ответственности и наказания. За хулиганство, совершенное группой лиц, злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве подростки жестоко избили мужчину в военной форме.