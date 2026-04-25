ТСН в социальных сетях

В Киеве водитель утопил джип в Днепре: что известно (видео)

Автомобиль почти наполовину ушел под воду рядом с берегом реки.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Джип утонул в Днепре

Джип утонул в Днепре в районе Оболони / © скриншот с видео

В Киеве в субботу, 25 апреля, водитель джипа фактически утопил свой автомобиль в Днепре. В Сети публикуют кадры, на которых виден джип, наполовину погруженный в воду рядом с берегом Днепра.

Сообщается, что такой случай произошел на Оболони. Вероятно, автовладелец пытался проехаться рядом с водой и не рассчитал собственные навыки, состояние береговой линии и мощность автомобиля. Результат — автомобиль нырнул в воду и почти утонул.

В патрульной полиции Киева ТСН.ua сообщили, что на линию 102 киевляна по этому инциденту не обращались.

"Нет на 102 такого вызова", - заверили в патрульной полиции Киева.

Вероятно, что владелец пытается спасти автомобиль своими силами.

Напомним, в Киеве работники «Киевтеплоэнерго» оставили разрытый участок без забора. Девушка провалилась в разрытую коммунальщиками яму и получила серьезную травму.

