- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве водитель утопил джип в Днепре: что известно (видео)
Автомобиль почти наполовину ушел под воду рядом с берегом реки.
В Киеве в субботу, 25 апреля, водитель джипа фактически утопил свой автомобиль в Днепре. В Сети публикуют кадры, на которых виден джип, наполовину погруженный в воду рядом с берегом Днепра.
Сообщается, что такой случай произошел на Оболони. Вероятно, автовладелец пытался проехаться рядом с водой и не рассчитал собственные навыки, состояние береговой линии и мощность автомобиля. Результат — автомобиль нырнул в воду и почти утонул.
В патрульной полиции Киева ТСН.ua сообщили, что на линию 102 киевляна по этому инциденту не обращались.
"Нет на 102 такого вызова", - заверили в патрульной полиции Киева.
Вероятно, что владелец пытается спасти автомобиль своими силами.
