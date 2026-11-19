Готовят возобновление движения по Южному и Северному мостам / © Associated Press

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В Киеве готовят возобновление движения по Южному и Северному мостам, но точных сроков пока нет. Коммунальщики уже обследовали поврежденные постройки и разрабатывают план ремонта.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в комментарии для Киев24.

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Он подчеркнул, что главная задача — как можно скорее восстановить сообщение между левым и правым берегами для автомобилей, общественного транспорта и метро.

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"Сначала сделали обследование сооружений, насколько велики повреждения. Потому что если мы запускаем транспорт по мостам, в первую очередь должна быть безопасность. Сооружение должно выдерживать нагрузку. Сейчас делаем план, чтобы максимально быстро устранить повреждения и запустить полноценное движение", - пояснил мэр.

По словам мэра, сроки зависят от сложности повреждений, ведь перед открытием движения необходимо убедиться в безопасности мостов. Коммунальщики работают день и ночь, чтобы максимально быстро устранить проблему сообщения между правым и левым берегами.

Движение по мостам в Киеве — главное:

В Киеве частично возобновили движение по Южному и Северному мостам. В частности, на Южном мосту регулируемым интервалом разрешен проезд автомобилей массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. В то же время движение с правого берега на левый остается закрытым.

Северный мост. Проезд разрешен только общественному и специальному транспорту крайней правой полосой в обоих направлениях. Для легковых автомобилей и транзитных грузовиков движение запрещено.

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На мосту Патона введено реверсивное движение по графику. На Подольском мостовом переходе через 15 минут после начала воздушной тревоги временно ограничивают движение с левого берега на правый. Дарницкий мост и мост Метро работают без ограничений.

В Украине приступают к подготовке проекта строительства тоннеля под Днепром в Киеве. Правительство уже обсудило технологические решения с американской компанией Robbins, специализирующейся на туннелепроходческом оборудовании. Следующим этапом должно стать определение маршрута, геологические исследования и расчет стоимости строительства.

Также в Киеве начали строить понтонные переправы через Днепр, обеспечивающие минимальный транзит транспорта и проезд ключевых автомобилей в случае критического повреждения или разрушения мостов. Завершить эти работы могут в течение двух-трех месяцев.

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