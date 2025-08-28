В Киеве возросло число погибших в результате российской атаки: что известно

Последствия российской атаки на Киев / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня Киев пережил трагическую атаку. В результате российского удара в столице Украины погибли уже 19 человек.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Тимченко.

В Дарницком районе, где произошел удар, продолжаются поисково-спасательные работы. По информации спасательных служб, под завалами еще могут находиться до 10 человек. Работы по разбору руин не прекращаются ни на минуту, чтобы как можно быстрее найти и спасти выживших. На месте работают ГСЧС, медики и другие экстренные службы.

Реклама

Как отметил мэр города Виталий Кличко , среди погибших четверо детей.

«Пострадали 63 жителя города, в том числе 11 детей. В стационарах городских больниц находятся 35 раненых, в том числе шестеро детей», — сказал Виталий Кличко.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 20:45 подтверждена гибель 21 человека в результате российской атаки на Киев. Поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Тимченко.

Напомним, этой ночью россияне ударили по Киеву беспилотниками и ракетами. В результате массированной атаки в столице горели жилые дома и объекты инфраструктуры в разных районах. В частности, произошли удары по пятиэтажке ракетами в Дарницком районе. Полностью уничтожен третий подъезд этого дома.

Реклама

Известно, что во время ночной атаки россияне нанесли удар по зданию Европейского Союза в Киеве. В результате обстрела повреждена миссия ЕС в Украине. Это прямое нарушение Венской конвенции, поскольку атака была направлена против дипломатов.

Кроме этого, пострадала областная клиническая больница, расположенная в столице: выбито около пяти десятков окон, повреждены оконные рамы и двери, пациенты временно перемещены в другой медучреждение, пока будет продолжаться восстановление этого.

Владимир Зеленский заявил, что Россия до сих пор пользуется тем, что «по крайней мере, часть мира закрывает глаза на убитых детей и ищет оправданий для Путина».

Также во время ночной бомбардировки 27–28 августа Россия применила против Украины 574 ударных дрона и 31 ракету разного типа. Эта атака стала второй по масштабу с начала полномасштабной войны.