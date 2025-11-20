- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве временно закроют один из выходов из метро: в чем причина
В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню Достоинства и Свободы, в Киеве ограничат работу одного из выходов со станции метро «Хрещатик».
В пятницу, 21 ноября, в Киеве на станции метро "Хрещатик" временно ограничат работу одного из выходов. Изменения в работе связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы, что требует временного закрытия части вестибюлей.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Ограничение работы
Изменения в работе Киевского метрополитена будут касаться только одного выхода на станции «Хрещатик», ведущего в центральную часть города.
Временное ограничение работы вестибюля №3 (выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни) продлится с 5:37 до 11:00 в пятницу, 21 ноября.
Режим работы других выходов и пересадки
В то же время пассажиры смогут беспрепятственно воспользоваться другими выходами, а также пересадочным узлом.
Вестибюли №1 и №2 станции «Хрещатик», а также пересадочный узел на станцию «Майдан Незалежности» будут работать в обычном режиме. В КГГА призвали пассажиров учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты.
"В случае объявления воздушной тревоги все без исключения вестибюли будут открыты на вход", - отметили в КГГА.
Напомним, в Киеве заметили проблему с названием станции метро . Мраморная облицовка станции могла упасть на пассажиров.