В Киеве временно закроют один из выходов из метро: в чем причина

На станции метро «Хрещатик» временно закроют один из выходов

В пятницу, 21 ноября, в Киеве на станции метро "Хрещатик" временно ограничат работу одного из выходов. Изменения в работе связаны с проведением государственных мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы, что требует временного закрытия части вестибюлей.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ограничение работы

Изменения в работе Киевского метрополитена будут касаться только одного выхода на станции «Хрещатик», ведущего в центральную часть города.

Временное ограничение работы вестибюля №3 (выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни) продлится с 5:37 до 11:00 в пятницу, 21 ноября.

Режим работы других выходов и пересадки

В то же время пассажиры смогут беспрепятственно воспользоваться другими выходами, а также пересадочным узлом.

Вестибюли №1 и №2 станции «Хрещатик», а также пересадочный узел на станцию «Майдан Незалежности» будут работать в обычном режиме. В КГГА призвали пассажиров учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты.

"В случае объявления воздушной тревоги все без исключения вестибюли будут открыты на вход", - отметили в КГГА.

