В Киеве вспышка отравления детей через воду в озере: что известно

Отравление детей на озере в Киеве, было ли оно на самом деле

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В Киеве вспышка отравления среди купавшихся на озере Вербном детей. Такие сообщения распространяются по Сети и очень пугают горожан.

Сообщается, что массовое отравление детей произошло из-за состояния воды в Вербном озере, а дети подхватили кишечную палочку.

«Они (дети) ныряют и глотают воду, обнаружено уже 6 случаев за последние 2 дня. У детей боль в животе, рвота и в некоторых случаях раны в полосте рота», — пишет телеграмм-канал Жизнь ОБОЛОНЬ Киев.

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Как заверил ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, по состоянию на сегодняшний день срочных сообщений об отравлении связанных с купанием или употреблении воды из озера Вербного им не поступало.

«При мониторинге исследования воды в Вербном озере от 7 июля, который мы последний раз отбирали, по микробиологическим показателям вода в нем соответствовала действующим нормам. То есть, информация об отравлении детей не соответствует действительности», — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ «Киевский городской ЦКПЗ МЗ».

Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается усиленный контроль качества воды на городских пляжах, несмотря на то, что официально купальный сезон из-за военного положения не открыт.

Дата публикации 13:15, 19.05.25 Количество просмотров 17 В Киеве готовятся к лету: убирают пляжи и чистят Днепр