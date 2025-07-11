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В Киеве вспышка отравления детей через воду в озере: что известно
Главный санитарный врач Киева опроверг слухи о заболеваниях детей.
В Киеве вспышка отравления среди купавшихся на озере Вербном детей. Такие сообщения распространяются по Сети и очень пугают горожан.
Сообщается, что массовое отравление детей произошло из-за состояния воды в Вербном озере, а дети подхватили кишечную палочку.
«Они (дети) ныряют и глотают воду, обнаружено уже 6 случаев за последние 2 дня. У детей боль в животе, рвота и в некоторых случаях раны в полосте рота», — пишет телеграмм-канал Жизнь ОБОЛОНЬ Киев.
Как заверил ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, по состоянию на сегодняшний день срочных сообщений об отравлении связанных с купанием или употреблении воды из озера Вербного им не поступало.
«При мониторинге исследования воды в Вербном озере от 7 июля, который мы последний раз отбирали, по микробиологическим показателям вода в нем соответствовала действующим нормам. То есть, информация об отравлении детей не соответствует действительности», — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ «Киевский городской ЦКПЗ МЗ».
Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается усиленный контроль качества воды на городских пляжах, несмотря на то, что официально купальный сезон из-за военного положения не открыт.