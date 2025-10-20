В Киеве выставили квартиру без ремонта за $9 миллионов: что в ней особенного

В центре Киева продают пентхаус без ремонта / © Скриншот

В самом центре Киева выставили на продажу пентхаус без ремонта за 9 миллионов долларов – это более 375 миллионов гривен. Несмотря на отсутствие украшения, квартиру называют "лучшей в Украине" и даже внесли в Книгу рекордов Украины за самый большой угол обзора с террасы.

Подходящее объявление размещено на портале объявлений о продаже жилья.

Вид с балкона / © Скриншот

Жилье находится в закрытом элитном жилом комплексе в правительственном квартале — на Липках, рядом с Крещатиком и Офисом Президента. Дом уже заселен, а сам пентхаус занимает целый этаж и имеет площадь 544 кв. м, из которых только кухня – 45 кв. м.

Несмотря на статус ремонт после строителей, пентхаус имеет ряд преимуществ:

свыше 5 комнат и санузел в каждой спальне;

гостевой санузел и отдельный вход для персонала;

стеклянный купол на потолке, открывающий панорамный пейзаж;

современные системы вентиляции, очищение воздуха и воды, шумоизоляцию и индивидуальные счетчики;

собственная котельная, круглосуточная охрана и доступ к инфраструктуре комплекса.

В ЖК также предусмотрены подземный паркинг (2-3 места на квартиру), фитнес- и СПА-центры, кинотеатр и два дизайнерских лобби, оформленные известной интерьерной дизайнером.

Ранее мы писали, что у покупателей изменились приоритет в покупке жилья в Киеве, сейчас они готовы платить больше за жилье высокого класса, игнорируя эконом-сегмент.