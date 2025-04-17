В Киеве задержан российский шпион: он работал на известной украинской радиостанции

СБУ задержала российского шпиона, готовившего теракты в Киеве. / © Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины разоблачила в столице еще одного агента ФСБ, готовившего серию терактов в центральной части Киева. Задержанный — 47-летний гражданин России, работавший звукорежиссером на известной украинской радиостанции. В то же время он выполнял задачи российской спецслужбы.

По информации СБУ, шпион собирал данные о размещении автомобилей у зданий, связанных с Силами обороны. Он скрыто фотографировал внедорожники, которые считал транспортом военных, делая вид, что говорит по телефону.

Переписка с куратором ФСБ / © Служба безопасности Украины

В дальнейшем российские спецслужбы планировали закладывать взрывчатку в эти автомобили и активировать ее дистанционно.

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Киберспециалисты СБУ вовремя обезвредили угрозу и задержали шпиона во время разведки возле одного из оборонных ведомств. При нем был обнаружен телефон с подтверждениями связи с ФСБ и фотофиксацией возможных целей.

Расследование установило, что агент проживал в Киеве более 10 лет и работал в медиасфере, в частности, в структурах, связанных с запрещенными пророссийскими партиями. В конце 2024 года его завербовал сотрудник ФСБ, чье лицо уже идентифицировали украинские спецслужбы.

Документы гражданина РФ. / © Служба безопасности Украины

Шпион сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Рассматривается также дополнительная квалификация его действий.

Спецоперация проведена под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, киевлян предупредили о возможном обстреле со стороны РФ на Пасху. А руководителей религиозных общин призывают принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.