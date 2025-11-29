В Киеве завершили спасательные работы: сколько всего жертв и пострадавших от удара РФ

В результате атаки на Киев погибли два человека, десятки раненых / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

Вечером субботы, 29 ноября, в столице завершилась масштабная поисково-спасательная операция на местах попадания российских ракет после российской атаки. Киевские спасатели полностью разобрали поврежденные строительные конструкции и устранили последствия массированного удара. К сожалению, эта атака унесла жизни людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в официальном Telegram-канале.

Жертвы и пострадавшие

По окончательным данным спасателей, в результате вражеского обстрела погибли два человека. Количество травмированных оказалось значительным — 38 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть один ребенок.

Реклама

© Управление ГСЧС Киева

Кроме физических травм, люди подверглись сильному стрессу. Психологи ГСЧС работали на местах событий и оказали необходимую психологическую помощь 50 гражданам, оказавшимся в эпицентре удара или потерявшим близких.

Масштаб спасательной операции

К ликвидации последствий атаки были вовлечены значительные силы. В общей сложности на местах работали 360 спасателей.

© Управление ГСЧС Киева

Также были задействованы 74 единицы специальной техники, что позволило оперативно разбирать завалы и ликвидировать пожары. Все работы по разбору поврежденных конструкций завершены.

© Управление ГСЧС Киева

Напомним, ночью 29 ноября армия РФ массированно атаковала Киев . Часть потребителей в городе остаются временно без теплоснабжения.