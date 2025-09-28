- Дата публикации
В Киеве женщина умерла от стресса во время российской атаки
В общей сложности кафиры убили четырех человек, среди них — 12-летняя школьница, еще 13 жителей ранены.
В столице во время последней российской атаки произошло трагическое событие: женщина не выдержала сильного стресса и умерла в укрытии.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Ткаченко.
По его словам, в этот день Киев понес значительные потери: российские обстрелы унесли жизни четырех человек, еще 13 — получили ранения. Среди погибших – 12-летняя школьница Александра из Соломенского района и пациенты Института кардиологии.
"Вместе мы все восстановим и отстроим. Но самая большая и безвозвратная потеря - это наши люди. Кроме тех, кого убило российское оружие, одна женщина умерла от стресса в укрытии", - подчеркнул Ткаченко.
Он выразил искренние соболезнования семьям всех погибших в результате российских атак.
Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть жертвы.