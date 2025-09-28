В Киеве женщина умерла от стресса во время российской атаки

Киев, 28 сентября / © Associated Press

Реклама

В столице во время последней российской атаки произошло трагическое событие: женщина не выдержала сильного стресса и умерла в укрытии.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Ткаченко.

По его словам, в этот день Киев понес значительные потери: российские обстрелы унесли жизни четырех человек, еще 13 — получили ранения. Среди погибших – 12-летняя школьница Александра из Соломенского района и пациенты Института кардиологии.

Реклама

"Вместе мы все восстановим и отстроим. Но самая большая и безвозвратная потеря - это наши люди. Кроме тех, кого убило российское оружие, одна женщина умерла от стресса в укрытии", - подчеркнул Ткаченко.

Он выразил искренние соболезнования семьям всех погибших в результате российских атак.

Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами. К сожалению, есть жертвы.