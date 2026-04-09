В Киевской области работник ТЦК достал оружие во время задержания гражданского: что известно (видео)

В Киевской области работник ТЦК достал оружие во время задержания гражданского

В Киевской области зафиксирован очередной инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК). В Сети появились кадры, на которых двое мужчин в военной форме и полицейский преследуют гражданского.

Дата публикации 15:30, 09.04.26

На видео видно, как один из военнослужащих пытается остановить мужчину. Достав оружие, он приказывает ему остановиться и лечь на землю, однако гражданин игнорирует требования и продолжает движение. Это происходило на улице в присутствии прохожих и водителей транспортных средств.

Судя по опубликованным фрагментам, преследование продолжалось длительное время. В одном из эпизодов слышно, как военный выкрикивает: «Поедешь с нами!», на что гражданский эмоционально отвечает отказом. Инцидент произошел в поселке Калиновка Броварского района.

Что говорят в полиции?

В полиции Киевской области ТСН.ua подтвердили факт произошедшего утром 7 апреля. Конфликт возник во время мер по оповещению.

«Работники ТЦК осуществляли оповещение населения о мобилизации и проверяли документы у мужчин. В ходе проверки выяснилось, что один из граждан находится в розыске РТЦК в Ровенской области. Он вел себя агрессивно, высказывал угрозы сотрудникам. Однако после того, как полицейский и представители ТЦК провели с ним беседу, он успокоился и согласился проехать в территориальный центр комплектования», — сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В Сети пишут, что у гражданского якобы был при себе нож, но в полиции эту информацию не подтверждают — у мужчины была с собой только отвертка.

Позиция Сухопутных войск

В Командовании Сухопутных войск ВСУ заверили, что по этому факту будет проведена тщательная проверка.

Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск Андрей Подик в комментарии для ТСН.ua отметил:

«Пока непонятно, почему возник этот конфликт. Но если существовала угроза жизни и здоровью военнослужащего, он имеет право применить после предупреждения спецсредства и оружие. Подчеркиваю: в том случае, если другие предпринимаемые меры не действуют и не дали возможности защитить себя и гражданских людей рядом. Не могу сказать, что в данном случае все было сделано верно и правильно — нужно разобраться, имели ли право задерживать мужчину и с ним работать. Будет назначено служебное расследование, как и по всем схожим случаям. Если по результатам служебного расследования будут обнаружены нарушения, виновные военнослужащие будут нести законную ответственность».

В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств происшествия.

