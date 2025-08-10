ТСН в социальных сетях

802
1 мин

В Киевской области стаффордширский терьер покусал 9-летнего ребенка

В Броварах американский стаффордширский терьер напал на 9-летнего мальчика у торгового центра. Ребенок был госпитализирован.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Стаффордширский терьер

Стаффордширский терьер / © Pexels

В Броварах собака породы американский стаффордширский терьер напала на малолетнего ребенка. Инцидент произошел сегодня, 10 августа, около 12.05 возле одного из торговых центров города.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, 9-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. Врачи сообщают, что угрозы его жизни нет.

Правоохранители установили владельца животного и выясняют все обстоятельства нападения. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева полиция и зоопатруль спасли девять кошек, которые неделю были закрыты в квартире после смерти хозяйки.

