В Киевской области стаффордширский терьер покусал 9-летнего ребенка

Стаффордширский терьер / © Pexels

В Броварах собака породы американский стаффордширский терьер напала на малолетнего ребенка. Инцидент произошел сегодня, 10 августа, около 12.05 возле одного из торговых центров города.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По данным правоохранителей, 9-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. Врачи сообщают, что угрозы его жизни нет.

Правоохранители установили владельца животного и выясняют все обстоятельства нападения. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Досудебное расследование продолжается.

