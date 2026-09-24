В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали наибольшее загрязнение

Качество воздуха

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В Боярке в Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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По результатам среднесуточных наблюдений, длительное влияние такой пыли может вызвать дискомфорт во время дыхания. Особенно чувствительными к нему могут быть дети, люди постарше и те, кто имеет повышенную чувствительность к раздражению.

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В то же время, в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения в Киевской области остается в пределах естественного фона.

Загрязнение воздуха после российских атак

Масштабные пожары после российских ударов выбрасывают в атмосферу большое количество токсичных веществ. При горении в воздух попадают продукты разрушения зданий, бетон, кровельные материалы и другие вещества, которые превращаются в мелкую пыль.

В Киеве после обстрелов специалисты исследуют воздух на содержание формальдегида, оксидов азота, углерода и серы, а также проверяют почву на нефтепродукты, хлориды и тяжелые металлы — в частности, свинец, кадмий, медь и цинк.

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Мелкие частицы пыли могут проникать глубоко в дыхательную систему и даже в кровоток. После сильных пожаров и обстрелов люди могут чувствовать запах гари, раздражение в горле, головную боль или тошноту.

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