- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 250
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали наибольшее загрязнение
В Боярке временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. По данным КОВА, основным загрязнителем стала мелкодисперсная пыль, особенно опасная для детей, пожилых людей и чувствительных к раздражениям.
В Боярке в Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
По результатам среднесуточных наблюдений, длительное влияние такой пыли может вызвать дискомфорт во время дыхания. Особенно чувствительными к нему могут быть дети, люди постарше и те, кто имеет повышенную чувствительность к раздражению.
В то же время, в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксировали.
Уровень гамма-излучения в Киевской области остается в пределах естественного фона.
Загрязнение воздуха после российских атак
Масштабные пожары после российских ударов выбрасывают в атмосферу большое количество токсичных веществ. При горении в воздух попадают продукты разрушения зданий, бетон, кровельные материалы и другие вещества, которые превращаются в мелкую пыль.
В Киеве после обстрелов специалисты исследуют воздух на содержание формальдегида, оксидов азота, углерода и серы, а также проверяют почву на нефтепродукты, хлориды и тяжелые металлы — в частности, свинец, кадмий, медь и цинк.
Мелкие частицы пыли могут проникать глубоко в дыхательную систему и даже в кровоток. После сильных пожаров и обстрелов люди могут чувствовать запах гари, раздражение в горле, головную боль или тошноту.