ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
250
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где зафиксировали наибольшее загрязнение

В Боярке временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. По данным КОВА, основным загрязнителем стала мелкодисперсная пыль, особенно опасная для детей, пожилых людей и чувствительных к раздражениям.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Качество воздуха

Качество воздуха

В Боярке в Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

По результатам среднесуточных наблюдений, длительное влияние такой пыли может вызвать дискомфорт во время дыхания. Особенно чувствительными к нему могут быть дети, люди постарше и те, кто имеет повышенную чувствительность к раздражению.

В то же время, в других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения в Киевской области остается в пределах естественного фона.

Загрязнение воздуха после российских атак

Масштабные пожары после российских ударов выбрасывают в атмосферу большое количество токсичных веществ. При горении в воздух попадают продукты разрушения зданий, бетон, кровельные материалы и другие вещества, которые превращаются в мелкую пыль.

В Киеве после обстрелов специалисты исследуют воздух на содержание формальдегида, оксидов азота, углерода и серы, а также проверяют почву на нефтепродукты, хлориды и тяжелые металлы — в частности, свинец, кадмий, медь и цинк.

Мелкие частицы пыли могут проникать глубоко в дыхательную систему и даже в кровоток. После сильных пожаров и обстрелов люди могут чувствовать запах гари, раздражение в горле, головную боль или тошноту.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie