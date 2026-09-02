В Киевской области ухудшился воздух: людям советуют закрыть окна и меньше выходить на улицу

Качество воздуха в Киевской области

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В поселке Иванков и Борисполь Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации со ссылкой на результаты круглосуточного мониторинга.

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По данным специалистов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях. У чувствительных к раздражению людей он может вызывать незначительный дискомфорт во время дыхания.

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До улучшения ситуации жителям советуют:

держать окна закрытыми;

по возможности меньше находиться на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

использовать воздухоочистители на максимальной мощности, если они есть.

В других населенных пунктах Киевской области, где проводят мониторинг, превышения допустимого уровня химических и биологических веществ в воздухе не зафиксированы.

Уровень гамма-излучения в Киевской области также остается в пределах естественного фона.

По состоянию на 2 сентября качество воздуха в области контролируется на 15 пунктах наблюдения. Они работают, в частности, в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Ирпене, Василькове, Вишневом, Иванкове и других населенных пунктах.

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Пункт мониторинга в Узине временно не работает из-за отсутствия электропитания.

Пожары под Киевом: что известно

Ранее под Киевом, в селе Погребы, вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях. Сначала в КМВА сообщали о возгорании в Деснянском районе столицы, однако впоследствии уточнили, что очаг пожара расположен в Киевской области.

В соцсетях сообщали, что могут гореть продуктовые склады АТБ, расположенные на границе Киева. Официального подтверждения от компании пока нет.

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