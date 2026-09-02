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В Киевской области ухудшился воздух: людям советуют закрыть окна и меньше выходить на улицу
В двух населенных пунктах Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха. Речь идет о Иванке и Борисполе, где основным загрязнителем стала мелкодисперсная пыль.
В поселке Иванков и Борисполь Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации со ссылкой на результаты круглосуточного мониторинга.
По данным специалистов, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль в умеренных концентрациях. У чувствительных к раздражению людей он может вызывать незначительный дискомфорт во время дыхания.
До улучшения ситуации жителям советуют:
держать окна закрытыми;
по возможности меньше находиться на открытом воздухе;
пить достаточно воды;
использовать воздухоочистители на максимальной мощности, если они есть.
В других населенных пунктах Киевской области, где проводят мониторинг, превышения допустимого уровня химических и биологических веществ в воздухе не зафиксированы.
Уровень гамма-излучения в Киевской области также остается в пределах естественного фона.
По состоянию на 2 сентября качество воздуха в области контролируется на 15 пунктах наблюдения. Они работают, в частности, в Броварах, Белой Церкви, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Ирпене, Василькове, Вишневом, Иванкове и других населенных пунктах.
Пункт мониторинга в Узине временно не работает из-за отсутствия электропитания.
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