- Дата публикации
-
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области запустили салют во время войны: полиция ищет нарушителей
Правоохранители Киевской области начали проверку после запуска фейерверка в одном из спальных районов Белой Церкви.
В Белой Церкви на Киевщине правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет во время военного положения.
Как сообщили в полиции, 22 февраля на спецлинию поступило сообщение о запуске салюта.
После этого во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, на котором зафиксировано использование пиротехники в одном из спальных районов города.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследуют территорию и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.
В полиции напомнили, что во время действия военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, в Украине строго запрещено. Граждан призывают соблюдать установленные ограничения и сообщать о подобных случаях на спецлинию 102.
Раньше в Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверк.