ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области запустили салют во время войны: полиция ищет нарушителей

Правоохранители Киевской области начали проверку после запуска фейерверка в одном из спальных районов Белой Церкви.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Салют

Салют / © pixabay.com

В Белой Церкви на Киевщине правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет во время военного положения.

Как сообщили в полиции, 22 февраля на спецлинию поступило сообщение о запуске салюта.

Правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет. / © Полиция Киева

Правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет. / © Полиция Киева

После этого во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, на котором зафиксировано использование пиротехники в одном из спальных районов города.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследуют территорию и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет. / © Полиция Киева

Правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет. / © Полиция Киева

В полиции напомнили, что во время действия военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, в Украине строго запрещено. Граждан призывают соблюдать установленные ограничения и сообщать о подобных случаях на спецлинию 102.

Раньше в Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверк.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie