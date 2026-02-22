В Киевской области запустили салют во время войны: полиция ищет нарушителей

Салют / © pixabay.com

Реклама

В Белой Церкви на Киевщине правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет во время военного положения.

Как сообщили в полиции, 22 февраля на спецлинию поступило сообщение о запуске салюта.

Правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет. / © Полиция Киева

После этого во время мониторинга социальных сетей стражи порядка обнаружили видео, на котором зафиксировано использование пиротехники в одном из спальных районов города.

Реклама

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследуют территорию и проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Правоохранители устанавливают лиц, запустивших фейерверк, несмотря на запрет. / © Полиция Киева

В полиции напомнили, что во время действия военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, в Украине строго запрещено. Граждан призывают соблюдать установленные ограничения и сообщать о подобных случаях на спецлинию 102.

Раньше в Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверк.