В небе над Киевом заметили самолет: что это было

Гражданский самолет / © Associated Press

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В небе над Киевом был замечен гражданский самолет. На кадрах видно, как воздушное судно пролетает над домами и улицами города.

В Сети откровенно удивляются такому событию, а некоторые предполагают, что начался этап подготовки открытия воздушного движения над Украиной. Хотя в это сложно поверить, учитывая недавние обстрелы Киева армией РФ.

В Международном аэропорту «Борисполь» уверяют, что к полету самолета не имеют никакого отношения.

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На вопрос ТСН.ua , имеет ли самолет в небе над Киевом отношение к аэропорту «Борисполь» в пресс-службе аэропорта отметили, что о пассажирском самолете им неизвестно.

«Самолёт не имеет никакого отношения к аэропорту «Борисполь», - сообщили в аэропорту добавив, что из аэропорта самолеты не вылетали и им ничего не известно об этом полете.

Напомним, еженедельные обстрелы Киева Россией завершаются страшными пожарами. В воздухе фиксируют превышение опасных продуктов горения , а горожанам до обеда нечем дышать.