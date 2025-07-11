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В небе над Киевом заметили самолет: что это было
В Сети откровенно удивляются такому событию, а некоторые предполагают, что начался этап подготовки к открытию воздушного движения над Украиной.
В небе над Киевом был замечен гражданский самолет. На кадрах видно, как воздушное судно пролетает над домами и улицами города.
В Сети откровенно удивляются такому событию, а некоторые предполагают, что начался этап подготовки открытия воздушного движения над Украиной. Хотя в это сложно поверить, учитывая недавние обстрелы Киева армией РФ.
В Международном аэропорту «Борисполь» уверяют, что к полету самолета не имеют никакого отношения.
На вопрос ТСН.ua , имеет ли самолет в небе над Киевом отношение к аэропорту «Борисполь» в пресс-службе аэропорта отметили, что о пассажирском самолете им неизвестно.
«Самолёт не имеет никакого отношения к аэропорту «Борисполь», - сообщили в аэропорту добавив, что из аэропорта самолеты не вылетали и им ничего не известно об этом полете.
Напомним, еженедельные обстрелы Киева Россией завершаются страшными пожарами. В воздухе фиксируют превышение опасных продуктов горения , а горожанам до обеда нечем дышать.