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В память о жертвах: Киев объявил 25 апреля Днем траура

По состоянию на данный момент в больницах Киева находится 31 человек.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Киеве объявлен День траура

В Киеве объявлен День траура. / © УНИАН

25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - написал мэр.

Это решение принято в память о жертвах массированной атаки российских войск на Киев.

Напомним, что в результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек, среди которых 5 детей. Всего пострадало 70 человек.

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