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В память о жертвах: Киев объявил 25 апреля Днем траура
По состоянию на данный момент в больницах Киева находится 31 человек.
25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - написал мэр.
Это решение принято в память о жертвах массированной атаки российских войск на Киев.
Напомним, что в результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек, среди которых 5 детей. Всего пострадало 70 человек.