В память о жертвах: Киев объявил 25 апреля Днем траура

В Киеве объявлен День траура. / © УНИАН

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25 апреля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - написал мэр.

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Это решение принято в память о жертвах массированной атаки российских войск на Киев.

Напомним, что в результате ночной атаки на Киев в больницах столицы находится 31 человек, среди которых 5 детей. Всего пострадало 70 человек.