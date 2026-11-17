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В работе зеленой ветки метро Киева снова изменения: что следует знать пассажирам
После временной остановки поезда снова курсируют на левобережном участке зеленой ветки метро. Однако движение между берегами до сих пор не возобновлено – пассажирам следует учитывать действующие ограничения.
В Киеве возобновили движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». В то же время, зеленая линия метро пока работает двумя отдельными участками.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Киевского метрополитена.
Поезда курсируют по следующим маршрутам:
Правый берег: «Сырец» – «Выдубичи». Интервал движения составляет 8 минут.
Левый берег: «Осокорки» – «Красный хутор». Интервал движения – 10 минут.
Сквозное движение поездов по зеленой линии между двумя берегами пока не восстановлено.
В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метро работают как укрытие.
Как сейчас работает общественный транспорт в Киеве
В Киеве также возобновили движение трамваев и троллейбусов по постоянным маршрутам. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, автобусы, временно дублировавшие электротранспорт, больше не курсируют.
В то же время из-за последствий обстрелов на линии вышли не все троллейбусы. В настоящее время работают 39 троллейбусных маршрутов, еще пять остаются недоступными. Также пассажиров обслуживают 17 трамвайных и 102 автобусных маршрута.
Кроме того, продолжают работать временные автобусные маршруты между правым и левым берегами столицы, помогающими перевозить пассажиров и разгружать метро.
В «Киевпасстрансе» отметили, что при необходимости будут корректировать маршруты в соответствии с ситуацией и пассажиропотоком.
Какие мосты работают в Киеве после атаки РФ
Напомним, ранее после ночной российской атаки 17 ноября в Киеве временно перекрыли Северный и Южный мосты, а также приостановили движение поездов по части зеленой ветки метро.
В то же время, другие мосты столицы продолжают работать, хотя на некоторых действуют ограничения. В частности, на мосту Патона ввели реверсивное движение: с 06:00 до 16:00 – с левого на правый берег, с 16:00 до полуночи – в обратном направлении.
Мост Метро и Дарницкий мост работают без ограничений. На Подольском мостовом переходе движение в сторону правого берега останавливают примерно на 15 минут после объявления воздушной тревоги.