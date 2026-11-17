Метро / © Фото из открытых источников

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В Киеве возобновили движение поездов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». В то же время, зеленая линия метро пока работает двумя отдельными участками.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Киевского метрополитена.

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Поезда курсируют по следующим маршрутам:

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Правый берег: «Сырец» – «Выдубичи». Интервал движения составляет 8 минут.

Левый берег: «Осокорки» – «Красный хутор». Интервал движения – 10 минут.

Сквозное движение поездов по зеленой линии между двумя берегами пока не восстановлено.

В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метро работают как укрытие.

Как сейчас работает общественный транспорт в Киеве

В Киеве также возобновили движение трамваев и троллейбусов по постоянным маршрутам. Как сообщил городской голова Виталий Кличко, автобусы, временно дублировавшие электротранспорт, больше не курсируют.

В то же время из-за последствий обстрелов на линии вышли не все троллейбусы. В настоящее время работают 39 троллейбусных маршрутов, еще пять остаются недоступными. Также пассажиров обслуживают 17 трамвайных и 102 автобусных маршрута.

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Кроме того, продолжают работать временные автобусные маршруты между правым и левым берегами столицы, помогающими перевозить пассажиров и разгружать метро.

В «Киевпасстрансе» отметили, что при необходимости будут корректировать маршруты в соответствии с ситуацией и пассажиропотоком.

Какие мосты работают в Киеве после атаки РФ

Напомним, ранее после ночной российской атаки 17 ноября в Киеве временно перекрыли Северный и Южный мосты, а также приостановили движение поездов по части зеленой ветки метро.

В то же время, другие мосты столицы продолжают работать, хотя на некоторых действуют ограничения. В частности, на мосту Патона ввели реверсивное движение: с 06:00 до 16:00 – с левого на правый берег, с 16:00 до полуночи – в обратном направлении.

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Мост Метро и Дарницкий мост работают без ограничений. На Подольском мостовом переходе движение в сторону правого берега останавливают примерно на 15 минут после объявления воздушной тревоги.

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