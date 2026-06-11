ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
595
Время на прочтение
2 мин

В центре Киева BMW после столкновения с ВАЗ сбил мужчину насмерть: водителя задержали, новые подробности

В центре Киева произошло смертельное ДТП: после столкновения с ВАЗ автомобиль BMW в неуправляемом состоянии сбил 49-летнего мужчину.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW

В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW / © www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. После столкновения BMW в неуправляемом состоянии сбил 49-летнего мужчину, пересекавшего дорогу велосипедным переездом. Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.

Детали сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

По предварительным данным следствия, 35-летний водитель ВАЗ при повороте налево не предпочел в движении автомобиль BMW. После удара BMW уехал в неуправляемом состоянии и наехал на мужчину.

Потерпевший получил тяжелые травмы. Медики пытались его спасти, однако он скончался в карете скорой помощи.

В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. / © www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. / © www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Следователи столичного главка полиции задержали водителя ВАЗ в порядке статьи 208 УПК РФ. По данным полиции, мужчина был трезв.

Сведения об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если это повлекло смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Смертельные ДТП в Киеве - последние новости:

Это не первое резонансное смертельное ДТП в Киеве в последнее время. Ранее на Чоколовском бульваре произошла авария с участием такси Bolt, в которой погибли 4 человека, среди которых есть ребенок.

После трагедии в соцсетях развернулась дискуссия о том, как водителей допускают к работе в сервисах такси и могут ли компании проверять их историю нарушений или предыдущих ДТП.

Компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт водителя сразу после того, как ей стали известны первые обстоятельства аварии. В компании также выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что сотрудничают с правоохранителями.

После этого ДТП в Bolt заявили о пересмотре внутренних процедур реагирования на инциденты. Также компания ввела бессрочное ограничение доступа к платформе для водителей, по которым поступило по меньшей мере две жалобы на превышение скорости или опасный стиль управления.

В компании отмечалось, что такие обращения рассматривают в приоритетном порядке. Также сервис работает над расширением функций приложения, чтобы усилить контроль за соблюдением ПДД.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
595
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie