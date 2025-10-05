- Дата публикации
В центре Киева 6 октября перекроют дороги: в чем причина
6 октября в центре Киева ограничат движение из-за охранных мероприятий для иностранных делегаций.
6 октября 2025 в центральной части Киева введут временные ограничения дорожного движения. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.
Конкретные улицы, которые будут перекрыты, и временные рамки ограничений не уточняются, но мероприятия будут касаться центральных районов столицы.
Жителей и гостей города просят учесть эту информацию при планировании поездок.