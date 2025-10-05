ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

В центре Киева 6 октября перекроют дороги: в чем причина

6 октября в центре Киева ограничат движение из-за охранных мероприятий для иностранных делегаций.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Киев

Киев / © Pixabay

6 октября 2025 в центральной части Киева введут временные ограничения дорожного движения. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Конкретные улицы, которые будут перекрыты, и временные рамки ограничений не уточняются, но мероприятия будут касаться центральных районов столицы.

Жителей и гостей города просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Дата публикации
Количество просмотров
242
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie