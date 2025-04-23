В центре Киева произошел взрыв авто: подробности

Пожар / © Pexels

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В Подольском районе Киева взорвался автомобиль.

Об этом рассказали в Полиции Киева.

«В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехника и кинологи полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства и опрашивают очевидцев. Решается вопрос правовой квалификации. Детали со временем», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре утром 4 апреля произошел взрыв. Ранение получил 61-летний начальник Левобережной администрации горсовета Юрий Федько.