"Ваш сын в больнице": в Киеве дедушку обманули на 600 тысяч – кого задержали с поличным

Один участник задержан

В столице правоохранители разоблачили очередной случай мошенничества по схеме "ваш родственник в беде". Подозреваемый, 21-летний уроженец Хмельницкой области, получил от 79-летнего киевлянина более 600 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, перед визитом молодого человека к пенсионеру позвонили неизвестные, представились врачами и сообщили, что сын мужчины якобы попал в ДТП, сломал обе ноги и нуждается в срочной операции. Злоумышленники также добавили, что за средствами придет сын врача, который якобы находится рядом на Оболони.

После этого в квартиру потерпевшего пришел молодой человек и получил от него 15 тысяч долларов США, что эквивалентно более 600 тысяч гривен.

Только передав деньги, пенсионер позвонил по телефону настоящему сыну и узнал, что история — обман.

Правоохранители оперативно задержали "сына врача" в порядке ст. 208 УПК РФ. У него изъяли часть полученных средств – около 100 тыс. гривен. Эту сумму уже вернули потерпевшему.

Молодой человек сообщен о подозрении в мошенничестве; продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники выманили ценности на сумму 37,5 миллиона гривен под видом "курьера СБУ".