Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев: где его можно увидеть

Вифлеемский огонь прибыл на Михайловскую площадь Киева. Поезда Укрзалізници уже доставляют его по всей Украине.

Кирилл Шостак
Вифлеемский огонь мира уже в Киеве

Вифлеемский огонь мира уже в Киеве / © Укрзализныця

Почти 40 лет пластуны в Украине продолжают скаутскую традицию – передают Вифлеемский огонь миру. В этом году его уже в пятый раз доставляют в разные уголки страны поездами "Укрзалізници". Благодаря железнодорожным маршрутам огонь быстро и безопасно добирается до украинцев, чтобы объединить и согреть множество сердец.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізници".

Вифлеемский огонь уже в Киеве. / © Укрзализныця

Вифлеемский огонь уже в Киеве. / © Укрзализныця

Вокзалы каждый год становятся стартовыми точками передачи огня: сюда привозят первые лампадки, а пластуны отправляются дальше, передавая пламя по всей стране. Пассажиры могут забрать Вифлеемский огонь в свои дома как символ мира, веры и поддержки друг друга.

Из года в год Вифлеемский огонь напоминает о важности единства и взаимоподдержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности, накануне праздников украинцы продолжают дарить друг другу тепло собственных сердец.

Вифлеемский огонь уже в Киеве. / © Укрзализныця

Вифлеемский огонь уже в Киеве. / © Укрзализныця

На Михайловской площади столицы десятки жителей пришли зажечь свечи от пламени Вифлеемского огня мира. Этот символ мира и добра объединил киевлян в общем желании поддерживать друг друга и дарить свет родным и друзьям.

Раньше мы рассказывали, будет ли комендантский час в Киеве на Рождество и Новый год.

