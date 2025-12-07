Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев: где его можно увидеть

Вифлеемский огонь мира уже в Киеве / © Укрзализныця

Почти 40 лет пластуны в Украине продолжают скаутскую традицию – передают Вифлеемский огонь миру. В этом году его уже в пятый раз доставляют в разные уголки страны поездами "Укрзалізници". Благодаря железнодорожным маршрутам огонь быстро и безопасно добирается до украинцев, чтобы объединить и согреть множество сердец.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізници".

Вокзалы каждый год становятся стартовыми точками передачи огня: сюда привозят первые лампадки, а пластуны отправляются дальше, передавая пламя по всей стране. Пассажиры могут забрать Вифлеемский огонь в свои дома как символ мира, веры и поддержки друг друга.

Из года в год Вифлеемский огонь напоминает о важности единства и взаимоподдержки, о борьбе света и тьмы. Несмотря на вызовы и трудности, накануне праздников украинцы продолжают дарить друг другу тепло собственных сердец.

На Михайловской площади столицы десятки жителей пришли зажечь свечи от пламени Вифлеемского огня мира. Этот символ мира и добра объединил киевлян в общем желании поддерживать друг друга и дарить свет родным и друзьям.

