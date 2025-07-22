Во время урагана в Киеве обрушился строительный кран — обломки летели между домами (видео)

Момент падения строительного крана / © pixabay.com

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В Киеве во время непогоды 22 июля обрушился огромный строительный кран. По предварительным данным, это произошло на улице Глубочицкой.

Момент падения крана зафиксировали жители Киева.

На кадрах видео можно увидеть, как длиннющий строительный кран разломился на несколько частей под давлением ветра, а его обломки летят прямо среди домов.

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Дата публикации 18:24, 22.07.25 Количество просмотров 67 В Киеве упал строительный кран прямо между домами

Днем 22 июля ураган бушует в столице. Он также сносит деревья и обрывает провода электросетей. Майдан Незалежности оказался под ливнем. Вода заливает главную улицу Киева, сообщают горожане.

Напомним, кроме Киева, во вторник, 22 июля, непогода бушевала и в ряде областей Украины. Грозы и штормовое предупреждение из-за непогоды объявлены в нескольких регионах.

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