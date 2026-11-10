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ТСН в социальных сетях

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Водитель вылетел через лобовое стекло и оказался в 100 метрах от авто: жуткое ДТП в Киеве

На Столичном шоссе произошла ужасная авария. После столкновения с деревьями автомобиль BMW вспыхнул, а его водителя спасатели обнаружили вдали от разбитой машины.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП

В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП

В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW. Тело водителя спасатели обнаружили в 100 метрах от места аварии.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Авария произошла 10 ноября в Голосеевском районе столицы. Сообщения о ДТП спасатели получили в 14:35.

По информации ГСЧС, водитель BMW по неизвестным причинам съехал с дороги в кювет, после чего автомобиль столкнулся с деревьями и загорелся.

В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП.

В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП.

На место прибыли пожарные, ликвидировавшие пожар. Приблизительно в 100 метрах от разбитого автомобиля они обнаружили тело водителя без признаков жизни.

Все обстоятельства и причины аварии будут устанавливать правоохранители.

Во Львове столкнулись шесть транспортных средств: есть пострадавшие

Напомним, на днях во Львове произошло масштабное ДТП с участием трамвая, автобуса и четырех автомобилей. Авария произошла около 17:00 на улице Гайдамацкой.

По предварительным данным полиции, сначала столкнулись трамвай под управлением 61-летней водительницы и Ford Mondeo, за рулем которого находился 25-летний мужчина. От удара легковушка врезалась в Volvo, а та — в пассажирский автобус. Далее автобус столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который, в свою очередь, протаранил Citroen Berlingo.

Отметим, что в последнее время западные области Украины потряс ряд резонансных ДТП с погибшими. В частности, во Львовской области нетрезвый водитель сбил насмерть пожилую женщину, после чего пытался скрыться с места аварии, однако вскоре сам попал в ДТП.

Еще одна смертельная авария произошла в Ивано-Франковской области, где в результате столкновения двух автомобилей погибли супруги. Трагическими последствиями завершилось и ДТП в Закарпатье — там погибли водитель и двое несовершеннолетних.

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