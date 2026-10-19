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"Восстановление невозможно": Россия уничтожила датацентр крупного оператора в Украине

Сотрудники не пострадали, а клиентские сервисы перевели на резервную инфраструктуру.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Удар по дату центра (иллюстративное фото)

Удар по дату центра (иллюстративное фото) / © ТСН

В результате ночной баллистической атаки был полностью уничтожен датацентр крупного украинского оператора «Датагруп».

В компании сообщили, что оборудование и инфраструктура площадки полностью выведены из строя.

"К сожалению, его восстановление и дальнейшая работа невозможны", - говорится в сообщении.

В то же время сотрудники компании не пострадали.

"Датагруп" продолжает предоставлять сервисы клиентам с резервных площадок.

Атаки на датацентры — что известно

В последнее время датацентры и узлы связи все чаще становятся целями российских ударов по Украине. Ранее из-за атаки РФ полностью прекратил работу киевский датацентр «Парковый» — его площадка получила критические повреждения.

Ранее после ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщал о повреждении основного узла сети. Поэтому часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

Еще 23 сентября перебои со связью фиксировались у части киевлян после российской атаки. Провайдеры «Паутина» и UTELS тогда заявляли о повреждении датацентров и обесточивании оборудования.

Украина также атакует датацентры в России

В то же время Силы обороны наносят удары по российской цифровой инфраструктуре. Ранее после атак на датацентры "Яндекса" сообщалось о падении трафика сервисов компании.

В ночь на 18 октября украинские беспилотники FP-1 также поразили один из ключевых датацентров «ВКонтакте» в Ленинградской области РФ. По данным компании Fire Point, объект в Новосергеевке использовался для хранения и обработки данных пользователей. После удара пользователи сообщали о масштабных перебоях в работе платформы.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 19 октября россияне нанесли баллистический удар по Киеву, повредив гражданскую инфраструктуру в трех районах столицы.

Также в Киеве в результате российской атаки в ночь на 19 октября серьезные разрушения потерпел ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ранее известный как «Космополит».

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