Воздух в Киевской области резко ухудшился: где лучше не гулять и не открывать окна

Ухудшение качества воздуха

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В Вышгороде, Василькове и Обухове в Киевской области зафиксировали ухудшение состояния атмосферного воздуха.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль. При длительном влиянии он может вызывать дискомфорт во время дыхания, особенно у людей старшего возраста, детей и тех, кто чувствителен к раздражению дыхательных путей.

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В КОВА советуют жителям пострадавших городов по возможности держать закрытые окна, меньше находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим.

В других населенных пунктах в Киевской области превышение допустимого содержания химических и биологических веществ в воздухе не зафиксировали.

Также в КОВА отметили, что уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в области проводят на 15 пунктах наблюдения, в частности, в Броварах, Борисполе, Переяславе, Вышгороде, Боярке, Обухове, Кагарлыке, Богуславе, Узине, Василькове, Ирпене и Вишневом, а также в поселках Иванков и Большая Дымерка и селе Подгорное.

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Как российские удары загрязняют воздух

Ранее мы писали, что масштабные пожары после российских атак становятся одним из главных источников загрязнения окружающей среды. При горении в атмосферу попадают токсичные вещества, сажа и мелкодисперсная пыль.

Именно мельчайшие частицы представляют значительную опасность. По словам пульмонологии Светланы Гук, они могут проникать в отдаленные участки бронхов, альвеолы и даже попадать в кровь. При длительном влиянии такой пыли возрастают риски проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системами.

После обстрелов специалисты также исследуют почву на нефтепродукты и тяжелые металлы – свинец, кадмий, медь и цинк. Боевой медик Руслан Мелешко, отбиравший пробы на местах боевых действий, отмечал, что особенно сильное загрязнение фиксируется там, где горела военная техника. С течением времени часть этих веществ может попадать в грунтовые воды.

Врачи предупреждают и о возможных долгосрочных последствиях такого воздействия. Онколог Алексей Ковалев обращал внимание на опыт стран, где продолжались интенсивные войны, и отмечал необходимость следить за здоровьем населения в течение следующих лет.

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Во время задымления специалисты советуют закрывать окна, меньше находиться на улице, делать влажную уборку и следить за показателями качества воздуха. Вблизи сильного задымления также рекомендуют использовать респиратор, способный задерживать мелкодисперсную пыль.

Последствия атаки на Киев и область

По данным Киевской ОВА, в течение последних суток в результате российских атак на Киевщине пострадали шесть человек. В общей сложности повреждено 42 объекта в шести районах области, преимущественно частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Больше разрушений зафиксировали в Обуховском районе — там повреждены 24 объекта. Также последствия атак зафиксировали в Броварском, Бучанском, Белоцерковском, Фастовском и Бориспольском районах. На местах работают экстренные службы.

В Киеве 1 октября российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро. Пассажиры сообщали о взрыве, вспышке и задымлении в вагоне, взрывной волной выбило окна. По предварительным данным, пострадавших не было.

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