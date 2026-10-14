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ТСН в социальных сетях

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Враг нанес критические удары сразу по всем трем ТЭЦ Киева: что известно о последствиях

Российские войска атаковали все три городских ТЭЦ Киева и критически важные энергетические объекты области. На местах ударов продолжаются аварийные и восстановительные работы.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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ТЭЦ (иллюстративное фото)

ТЭЦ (иллюстративное фото) / © Associated Press

Во время ночной атаки российские войска нанесли удары по всем трем городским теплоэлектроцентралям Киева. Также под огнем оказались энергетические объекты в столице, в Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, основной целью российских баллистических ракет явились объекты энергосистемы.

«В столице атакованы все три городских ТЭЦ. Также враг бил по критически важным объектам в Киевской области, которые обеспечивают питание столицы и центральных регионов», - заявил Корецкий.

С самого утра на местах ударов работают энергетики и спасатели. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов, а на поврежденных энергообъектах уже приступили к первоочередным восстановительным работам.

Кроме энергетики Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру сразу в пяти областях. Благодаря заблаговременной эвакуации среди работников и пассажиров пострадавших нет. На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Ночная атака на Киев 14 октября: что известно

В ночь на 14 октября Россия совершила массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли три человека, еще по меньшей мере 22 пострадали, среди них ребенок.

Наибольшие разрушения понес Деснянский район, где ракета попала в многоэтажный жилой дом. В Голосеевском районе повреждено нежилое здание. Разрушения и пожары также были зафиксированы в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.

Утром российские войска нанесли новый массированный удар баллистическим ракетам по энергетическим объектам Киева и области. После попаданий в столице возникли перебои с электроснабжением.

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