Вспышка гепатита A: в Киеве: эксперты обнаружили источник заражения

Источником заражения киевлян гепатитом А могла быть вода из водопровода

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Причиной вспышки гепатита A, недавно зафиксированной в Соломенском районе Киева, могла быть загрязненная вода. Впрочем, это лишь предварительные результаты, проверки продолжаются.

Об этом сообщил гендиректор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак в комментарии «Общественному».

По данным столичного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на сегодняшний день уже известно о 76 случаях заражения вирусом гепатита A, почти половина заболевших, 35 случаев — это дети. В настоящее время в стационаре получают лечение 30 пациентов с гепатитом A. Все они являются жителями микрорайона «Отрадный».

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«Получив данные анализов воды из водопровода, мы отмечаем незначительное повышение аммиака и малое количество окончательного хлора в пробах воды. Можем говорить, что вероятной причиной вспышки стало разовое попадание грязной воды в водопроводную сеть», — отметил Чумак.

По его словам, после получения этих результатов проб воды, специалисты ежедневно проводят анализ проб воды в микрорайоне, и она соответствует установленным санитарным нормам.

Чтобы определить, откуда в водопровод могла попасть зараженная вирусом гепатита вода, специалисты центра вместе с администрацией Соломенского района планируют обследовать все колодцы водоснабжения, из которых получают воду жители района.

Напомним, гепатит A атакует столицу. Медики уверяют, что ситуация контролируемая, но призывают киевлян быть осмотрительными, соблюдать гигиену и не игнорировать симптомы.

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