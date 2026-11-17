Жилье / © ТСН

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Киевляне, которые из-за российских обстрелов потеряли возможность жить в собственных домах, смогут получать ежемесячную помощь в размере 20 тысяч гривен дольше, чем раньше. В столице упразднили ограничения на продолжительность таких выплат.

Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА.

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Речь идет об адресной материальной помощи жителям Киева, которые из-за повреждения или разрушения жилья в результате российских атак были вынуждены временно выехать и арендовать другое жилье.

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Выплата составляет 20 тысяч гривен ежемесячно и предоставляется как дополнительная безвозвратная помощь в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам». В настоящее время ее получают около 1700 жителей столицы.

Что изменилось в выплатах

Раньше материальную помощь оказывали только в течение 12 месяцев. Теперь деньги будут выплачивать весь период, пока человек не может вернуться в свое жилье из-за его повреждения или разрушения.

Киевляне, которым прекратили выплаты по истечении года, могут восстановить их, если жилье до сих пор непригодно для проживания.

Для этого нужно обратиться в районную государственную администрацию с заявлением и предоставить два документа:

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копию акта или выписки из решения районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по повреждению или разрушению жилья в результате российской агрессии;

копию справки от ОСМД, жилищно-строительного кооператива или другой управляющей зданием организации о том, что жилье остается непригодным для проживания.

Как оформить помощь впервые

Для первичного назначения выплаты владелец поврежденного жилья или один из совладельцев с согласия других должен подать заявление в районную государственную администрацию Киева. Сделать это может законный представитель или уполномоченное лицо.

К заявлению необходимо приложить:

копию паспорта гражданина Украины или виды на временное проживание;

копию РНОКПП или соответствующую отметку в паспорте в случае отказа от номера по религиозным убеждениям;

письменное согласие совладельцев на определение получателя пособия;

документ районной комиссии, подтверждающий повреждение или разрушение жилья в результате российской агрессии;

справку от организации, обслуживающей дом, о непригодности жилья для проживания;

документ или информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о праве собственности. В предусмотренных вариантах можно предоставить ордер на жилище государственного либо публичного жилищного фонда;

номер счета IBAN, если денежные средства нужно получать не на «Карту киевлянина».

Если документы представляет представитель, дополнительно требуются его паспорт и подтверждение полномочий.

Заявление можно подать лично или отправить по почте в районную госадминистрацию или районный ЦНАП.

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Когда выплату 20 тысяч гривен могут прекратить

Материальную помощь могут отменить, в частности, если жилье восстановили в пригодное для проживания состояние или человек приобрел другое жилье в Киеве.

Основаниями также является получение жилищного сертификата по программе «Восстановление» и приобретение права собственности или пользования другим подходящим жильем, использование права на социальное жилье, выезд за границу, пребывание на полном государственном содержании или смерть получателя.

За консультациями по назначению или возобновлению выплат в КГГА советуют обращаться в управления социальной и ветеранской политики районных государственных администраций Киева.

В Украине планируют изменить условия программы «еселя»

Напомним, от 15 января 2027 года в Украине должны заработать новые условия ипотечной программы «еОселя». Как сообщила народная депутат Ирина Борзова, для молодежи до 25 лет включительно первый взнос уменьшит до 10%, а для молодых семей до 35 лет он составит 20%.

По словам депутата, процентная ставка по кредиту будет составлять 7% в течение первых трех лет, 10% - от четвертого до десятого года и 12% - от одиннадцатого. В то же время с рождением каждого ребенка ставку планируют снижать на 2 процентных пункта.

Кроме того, в программе предполагается увеличение на 40% допустимых параметров площади и стоимости жилья. Это должно расширить возможности для приобретения более просторных жилищ, в частности семьями с детьми.

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