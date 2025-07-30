Выстрелил мужчине в лицо за замечания по парковке – детали инцидента в Киеве

Нападающий задержан / © Полиция Киева

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В Деснянском районе Киева полицейские задержали молодого человека, который открыл стрельбу после конфликта из-за парковки и ранил прохожего.

Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент произошел около 23:00 на улице Каштановой. По данным правоохранителей, 46-летний местный житель сделал замечание водителю Audi, припарковавшемуся с нарушением правил. Во время словесного спора водитель несколько раз выстрелил в сторону мужчины, ранив его в лицо, после чего скрылся с места происшествия.

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По ориентировке, патрульные оперативно разыскали стрелка. Им оказался 19-летний житель Киева. Оружие изъято, а сам нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Пистолет. / © Полиция Киева

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство с применением оружия. За это предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Полиция продолжает следственные действия.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Одесской области неизвестные устроили перестрелку. Предварительно инцидент завершился еще и ДТП.

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