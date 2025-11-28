ТСН в социальных сетях

1 мин

Взрыв рядом со школьным стадионом в Киеве: что нашли спасатели в гаражах

Спасатели ликвидировали возгорание площадью 130 кв. м и обнаружили кислородные баллоны и кадки с топливом.

Кирилл Шостак Игорь Серов
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

Вечером в Киеве раздался мощный взрыв в районе улицы Богатырской. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива — буквально рядом с автозаправочной станцией и школьным стадионом, что вызвало значительную обеспокоенность жителей.

Об этом ТСН.ua сообщил представитель киевских спасателей Павел Петров.

По его информации, пожар охватил около 130 кв. м. На месте обнаружили кислородные баллоны и бочки с топливом, что, вероятно, и повлекло за собой взрывы, которые местные жители слышали еще до прибытия спасателей.

"При работе пожарно-спасательного подразделения взрывов уже не было. По состоянию на данный момент пожар ликвидирован. Предварительно — без пострадавших. Уточняется информация о поврежденных автомобилях", — отметил Петров.

Спасатели и правоохранители продолжают работать на месте происшествия, выясняя обстоятельства возгорания и возможные последствия.

