Языковой скандал в Киеве: учительницу лицея оштрафовали после жалобы ветерана

Киевскую педагогиню оштрафовали за использование русского языка на уроке

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В Киеве разразился языковой скандал в одном из столичных лицеев. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская оштрафовала учительницу первого класса за русский язык во время учебного процесса. Причиной такого наказания стала жалоба от возмущенного отца одного из учеников, являющегося ветераном российско-украинской войны.

О деталях этого инцидента на своей странице сообщает Секретариат языкового омбудсмена.

Государственный контроль в учебном заведении начался после официального обращения отца-военного. Муж обнаружил, что во время занятия в первом классе детям включили фрагмент мультфильма, который имел русское звуковое сопровождение. Представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов подчеркнул, что использование языка государства-агрессора в образовании является абсолютно недопустимым нарушением.

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Признание вины и штраф

Во время проверки и рассмотрения материалов киевская педагогиня не стала отрицать свою вину. Женщина признала факт нарушения речевого законодательства во время работы с первоклашками.

По результатам этого расследования инспекторы составили акт и протокол об административном правонарушении. Вещательный омбудсмен Елена Ивановская вынесла постановление и оштрафовала учительницу на 3400 гривен.

Педагогическая работница не стала оспаривать такое решение органов контроля. В Секретариате отметили, что всю сумму назначенного штрафа нарушительница уплатила в тот же день.

Обязанности школы перед детьми

В ведомстве напомнили, что школьники не должны самостоятельно защищать свои права от взрослых преподавателей. Обеспечение полностью украиноязычного процесса является прямой обязанностью администрации и каждого работника школы.

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Согласно действующему закону, именно украинский язык должен звучать на уроках и воспитательных мероприятиях. Она также обязательна для любого повседневного общения между учителями и учениками, публичной коммуникации и объявлений на территории заведения.

Напомним, в Днепре учительница выгнала из класса дочь военных из -за замечаний о русском языке. Отец девочки погиб на фронте, а мать служит в ВСУ, поэтому для семьи языковой вопрос принципиален.

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