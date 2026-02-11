За документы для животных брали тысячи гривен: в Киеве накрыли коррупционную схему

В Киеве разоблачили коррупционную схему в ветклиниках

В Киеве разоблачили коррупционную схему в государственных ветеринарных учреждениях, где гражданам требовали взятки за оформление документов на выезд домашних животных за границу.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, сроки оформления документов намеренно затягивались. После этого владельцам животных предлагали ускорение за вознаграждение от 7 000 до 12 000 гривен. При этом официальная стоимость законного оформления документов не превышает 2100 гривен.

Механизм мошенничества заключался в следующем:

искусственное затягивание чиповки животных;

отсрочка проведения вакцинаций;

задержка лабораторных исследований крови

Документы выдавались без фактического выполнения этих процедур, а данные вносились задним числом.

В ходе 26 обысков в ветеринарных учреждениях столицы изъято:

более 2 млн. грн., 230 тыс. долларов США, 60 тыс. евро и 93 тыс. российских рублей;

банковские карты, незаполненные бланки, ветеринарные паспорта и чипы;

компьютерная техника, носители информации и документация.

Установлена причастность не менее 7 государственных ветеринарных больниц, подчиненных Объединению ветеринарной медицины в Киеве и одной лаборатории.

Задержаны заведующие двумя клиниками в порядке ст. 208 УПК РФ. Продолжаются следственные действия, готовится сообщение о подозрении участникам схемы.

Генпрокуратура отмечает, что такие действия превращают выезд с животными в коррупционный бизнес и нарушают права граждан.

