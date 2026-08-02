За палатку в метро — штраф 5000 грн?: что действительно ожидает киевлян и какие правила хотят внедрить

Палатки в метро Киева / © Getty Images

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В Киеве снова обострилась дискуссия по использованию туристических палаток, надувных кроватей и больших матрасов на станциях метро, которые во время воздушных тревог работают как укрытие. Часть горожан жалуется, что такие вещи занимают слишком много места и затрудняют размещение других людей.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты".

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В то же время прямого законодательного запрета на использование палаток или матрасов в метро во время тревоги пока нет. Однако личные вещи не должны блокировать проходы, эвакуационные пути, мешать работе станции или передвижению людей.

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В Киеве предлагали штрафовать за палатки в метро

В начале июня на сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию №14277 с предложением запретить на станциях метро туристические палатки, надувные кровати, большие матрасы и другие громоздкие средства для сна. Инициатива не набрала необходимое количество голосов.

Автор петиции утверждала, что на площади, которую занимают один-два человека с палаткой или большим матрасом, могли бы разместиться от четырех до десяти пассажиров. За неимением места пожилые люди, беременные женщины и семьи с детьми якобы вынуждены оставаться на лестнице, в переходах или у входов.

В обращении предлагали ввести штраф в размере 5 тысяч гривен с конфискацией громоздких вещей. Полиции и дежурным на станциях хотели предоставить право потребовать убрать конструкции и составлять административные материалы.

Однако эти предложения не вступили в силу. Соответствующий запрет и отдельный штраф за палатки или матрасы в киевском метро пока не введен.

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Предлагали и альтернативный вариант

Параллельно в Киеве зарегистрировали другую петицию, автор которой призвал не запрещать палатки полностью, а установить правила их использования. Ее поддержали 592 человека, чего тоже оказалось недостаточно.

В обращении предлагали определить максимальные размеры палаток и матрасов, запретить их установку на путях эвакуации, возле эскалаторов и в местах активного движения пассажиров.

Также автор предлагал по возможности обустроить отдельные зоны для семей с детьми, людей с инвалидностью и пожилых граждан.

Что говорят в Киевском метрополитене

В КП «Киевский метрополитен» ранее отмечали, что вещи людей, которые находятся на станциях во время тревоги, не должны препятствовать свободному передвижению, работе станции или доступу к эвакуационным путям.

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Посетителей призвали ответственно пользоваться общим пространством, учитывать потребности других людей и не занимать чрезмерную площадь.

Следовательно, раскладывать палатки или матрасы в метро прямо не запрещено, однако работники станции могут потребовать переместить или убрать вещи, если они перекрывают проходы или создают опасность.

Из-за палаток в метро возник новый спор

После очередной массированной атаки России в социальных сетях появились жалобы на нехватку места в киевском метро. Пользователи публиковали фотографии и видео больших палаток, стульев и многочисленных вещей, занимавших часть платформ.

По словам горожан, в это время другим людям с детьми и домашними животными было сложно найти место даже для того, чтобы сесть.

Проблему усугубляет ограниченное количество укрытий. По приведенным данным, в Украине насчитывается около 62 тысяч объектов гражданской защиты, однако их емкости хватает примерно для половины населения.

Поэтому громоздкие вещи в укрытиях могут дополнительно ограничивать доступ людей к безопасному пространству, особенно во время длительных или массированных атак.

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