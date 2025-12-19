Задержали на глазах у прохожих: в полиции Киева прокомментировали инцидент с принудительной мобилизацией

Полиция Киева жестко задержала мужчину в Днепровском районе / © скриншот с видео

В Киеве произошел очередной инцидент с жестким задержанием мужчины, вызвавшего возмущение среди очевидцев. Свидетели происшествия утверждают, что гражданин не находился в розыске и не совершал уголовных действий, поэтому применение силы выглядело неоправданным. Впрочем, правоохранители озвучили другую версию событий, объяснив причины принудительного отправления мужчины в ТЦК.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По сети ширится видео инцидента принудительной мобилизации на левом берегу Киева. На записи зафиксирован момент, как сотрудники полиции пытаются усадить гражданского мужчину в служебный автомобиль.

Ситуация мгновенно приобрела конфликтный характер. Мужчина оказывал пассивное сопротивление, а женщины, ставшие свидетелями происшествия, пытались заблокировать действия правоохранителей. Собравшиеся обвиняли полицейских в чрезмерном применении силы и спецсредств и утверждали, что задержанный не находится в розыске в ТЦК. Несмотря на попытки толпы вмешаться, мужчину силой посадили в автомобиль, который сразу же тронулся с места происшествия.

Позиция правоохранителей

В ведомстве подтвердили факт инцидента, однако отрицали безосновательность своих действий. По информации правоохранителей, мужчину задержали не в рамках уголовного производства.

"Доставили в ТЦК за нарушение военного учета", - рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Также стало известно, что в отношении задержанного уже составлен административный протокол по ст. 210 КУоАП (Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета).

Напомним, в Киеве полиция применила слезоточивый газ , чтобы задержать мужчину, который был в розыске ТЦК. Мужчину, который сопротивлялся полицейским в Соломенском районе столицы, доставили на ВЛК.