Закрыл собой ребенка под пулями: дворник погиб, спасая мальчика во время теракта в Киеве
Во время стрельбы местный дворник Александр Григорьевич прикрыл собой раненого мальчика, приняв пули на себя.
Местный дворник Александр Григорьевич погиб после того, как закрыл собой раненого мальчика во время теракта в Киеве. Медики больше суток боролись за его жизнь, однако из-за тяжелых ранений спасти мужчину не удалось.
Об этом говорится в эфире телеканала "Київ24".
По данным с камер наблюдения, нападавший после первых выстрелов вернулся к подъезду, где на тротуаре сидел раненый ребенок, а рядом лежал его отец. В момент, когда стрелок снова открыл огонь в сторону мальчика, к нему подбежал дворник и прикрыл ребенка собой, приняв пули на себя.
Врачи констатировали у мужчины тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. Несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице.
Жители дома рассказывают, что Александр Григорьевич был хорошо известен во дворе — его называли дядя Саша. По словам соседей, он всегда помогал людям и очень любил детей.
Мужчина за свой счет высаживал во дворе елки, а перед праздниками украшал их сладостями для малышей. Также он призывал соседей сажать фруктовые деревья, чтобы двор радовал цветом и урожаем. Кроме этого, увлекался резьбой по дереву.
По словам жителей, после завершения войны мужчина мечтал сделать длинный стол вдоль дома, чтобы вместе с соседями отпраздновать победу.
У погибшего остался кот. Соседи пообещали ухаживать за животным и высадить деревья во дворе в память об этом человеке.
Теракт в Киеве: что известно на данный момент
Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по прохожим, а затем захватил заложников в помещении супермаркета. После примерно 40 минут переговоров спецназовцы приступили к штурму и ликвидировали нападавшего. До этого он успел убить одного из заложников.
После инцидента в МВД приступили к проверке. Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки.
На время проверки полицейские, подозреваемые в ненадлежащих действиях во время происшествия, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Как выяснилось, экипаж патрульной полиции, первым прибывший по вызову, обнаружил на месте троих раненых — мужчину, женщину и ребенка. Все они получили огнестрельные ранения и нуждались в срочной помощи. Рядом также был еще один ребенок, который стал свидетелем трагедии и просил помочь не ему, а своему отцу.