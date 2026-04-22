Закрыл собой ребенка под пулями: дворник погиб, спасая мальчика во время теракта в Киеве

Александр Григорьевич / © Фото из открытых источников

Местный дворник Александр Григорьевич погиб после того, как закрыл собой раненого мальчика во время теракта в Киеве. Медики больше суток боролись за его жизнь, однако из-за тяжелых ранений спасти мужчину не удалось.

Об этом говорится в эфире телеканала "Київ24".

По данным с камер наблюдения, нападавший после первых выстрелов вернулся к подъезду, где на тротуаре сидел раненый ребенок, а рядом лежал его отец. В момент, когда стрелок снова открыл огонь в сторону мальчика, к нему подбежал дворник и прикрыл ребенка собой, приняв пули на себя.

Врачи констатировали у мужчины тяжелые ранения печени, желудка и кишечника. Несмотря на усилия медиков, он скончался в больнице.

Жители дома рассказывают, что Александр Григорьевич был хорошо известен во дворе — его называли дядя Саша. По словам соседей, он всегда помогал людям и очень любил детей.

Мужчина за свой счет высаживал во дворе елки, а перед праздниками украшал их сладостями для малышей. Также он призывал соседей сажать фруктовые деревья, чтобы двор радовал цветом и урожаем. Кроме этого, увлекался резьбой по дереву.

По словам жителей, после завершения войны мужчина мечтал сделать длинный стол вдоль дома, чтобы вместе с соседями отпраздновать победу.

У погибшего остался кот. Соседи пообещали ухаживать за животным и высадить деревья во дворе в память об этом человеке.

Теракт в Киеве: что известно на данный момент

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина открыл беспорядочную стрельбу по прохожим, а затем захватил заложников в помещении супермаркета. После примерно 40 минут переговоров спецназовцы приступили к штурму и ликвидировали нападавшего. До этого он успел убить одного из заложников.

После инцидента в МВД приступили к проверке. Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки.

На время проверки полицейские, подозреваемые в ненадлежащих действиях во время происшествия, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как выяснилось, экипаж патрульной полиции, первым прибывший по вызову, обнаружил на месте троих раненых — мужчину, женщину и ребенка. Все они получили огнестрельные ранения и нуждались в срочной помощи. Рядом также был еще один ребенок, который стал свидетелем трагедии и просил помочь не ему, а своему отцу.