Заманил в лес под предлогом работы и жестоко ранил: в Киеве задержали мужчину за покушение на убийство

В Киеве задержали мужчину за покушение на убийство женщины. / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве полицейские задержали 61-летнего мужчину, который под надуманным предлогом заманил свою знакомую в безлюдное место, а после отказа на ухаживание нанес ей многочисленные ножевые ранения.

По данным следствия, нападавший действовал целенаправленно и пытался убить женщину. Ему уже доложено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство.

Преступление произошло на Литовском проспекте, где неравнодушный прохожий увидел женщину с множественными ранениями и немедленно вызвал полицию и скорую помощь. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики.

Реклама

Как установили следователи, подозреваемый пообещал 37-летней потерпевшей помочь с поиском работы. Он убедил женщину, что ей нужно лично встретиться с работодателем и пригласил ее на встречу в лесной массив. Там, оставшись с ней наедине, мужчина начал навязчиво ухаживать. Получив категорический отказ, он выхватил нож и нанес женщине многочисленные удары в грудь и живот, после чего скрылся, оставив его без помощи.

Несмотря на тяжелые ранения, женщина смогла добраться до дороги, где ее увидел военнослужащий, вызывавший экстренные службы. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативников, в тот же день нападавшего удалось задержать. Как выяснилось, он неоднократно испытывал проблемы с законом и был судим за тяжкие преступления.

В настоящее время мужчине доложено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины - покушение на умышленное убийство. По решению суда он взят под стражу без права на залог. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области подросток в квартире устроил резню. Инцидент произошел 13 апреля около 19:30 в городе Дунаевке.