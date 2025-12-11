Жесткое задержание мужчины в Киеве: чем все закончилось (видео)

Задержание / © facebook.com/MVS.LVIV

В Киеве на улице Гарматной зафиксировали жесткое задержание мужчины, отказавшегося предоставить документы полиции. На месте работали шесть человек, часть из которых была в форме полиции, а рядом стоял человек в военной форме.

Подробности сообщил корреспондент ТСН.ua Александр Марущак.

На опубликованном видео видно, как задержанного кладут лицом в асфальт и надевают наручники. Он кричал, что у него проблемы с правой рукой, а за кадром слышен женский голос: "Люди, что вы делаете! Вы же его покалечите. Кто будет воевать?!".

В полиции Соломенского района подтвердили инцидент. Мужчину остановили для проверки документов, он оказывал злостное неповиновение. Во время задержания он предоставил документы и оказалось, что у него есть бронирование, поэтому никаких протоколов составлено не было, и его отпустили.

"Его решили задержать. Уже во время задержания мужчина согласился предоставить свои документы. Выяснилось, что у него есть бронирование. Поэтому никаких протоколов на него не составлялось, задержания не произошло и его отпустили", - рассказали в полиции.

Причина, почему мужчина сначала не показал документы, на данный момент неизвестна.

