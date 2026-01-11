Жители Киевщины перекрывают дороги из-за экстренных отключений света: ответившие в ОВА

Блэкаут / © Getty Images

В ряде населенных пунктов Киевской области жители перекрывали дороги из-за длительного отсутствия электроснабжения на фоне экстренных отключений.

В ответ на это жителям региона обратился начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Он подчеркнул, что перекрытие дорог и блокировка движения не ускоряют возобновление электроснабжения и не помогают работе энергетиков.

"Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Но перекрытие дорог никак не ускорит восстановление света", - заявил Калашник.

По его словам, аварийные отключения на этой неделе связаны с массированными атаками РФ на энергосистему, совпавшими с усложнением погодных условий и сильными морозами. Поэтому количество аварий на сетях значительно возросло, а ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Начальник ОВА также отметил, что сам находится в условиях экстренных отключений на Левобережье столицы и понимает состояние людей.

"В моей квартире тоже нет света и прохладно, поэтому хорошо понимаю ваши переживания", - подчеркнул он.

По состоянию на момент обращения, по словам Калашника, около 5 тысяч семей уже были заживлены, однако без электроснабжения остаются еще около 25 тысяч абонентов. По плану, до конца дня свет должен быть восстановлен во всех крупных и малых населенных пунктах области, хотя возможны единичные локальные аварии.

Глава Киевской ОВА призвал жителей региона сохранять спокойствие, не прибегать к радикальным действиям и поддерживать друг друга.

Напомним, в течение следующей недели в Киеве будут оставаться жесткие отключения света. В частности, еще потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии.