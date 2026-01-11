- Дата публикации
Жители Киевщины перекрывают дороги из-за экстренных отключений света: ответившие в ОВА
Жители Киевской области перекрывали дороги из-за экстренных отключений электроэнергии. Начальник Киевской ОВА Николай Калашник объяснил причины аварий и сообщил, когда свет должны вернуть.
В ряде населенных пунктов Киевской области жители перекрывали дороги из-за длительного отсутствия электроснабжения на фоне экстренных отключений.
В ответ на это жителям региона обратился начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Он подчеркнул, что перекрытие дорог и блокировка движения не ускоряют возобновление электроснабжения и не помогают работе энергетиков.
"Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Но перекрытие дорог никак не ускорит восстановление света", - заявил Калашник.
По его словам, аварийные отключения на этой неделе связаны с массированными атаками РФ на энергосистему, совпавшими с усложнением погодных условий и сильными морозами. Поэтому количество аварий на сетях значительно возросло, а ремонтные работы продолжаются круглосуточно.
Начальник ОВА также отметил, что сам находится в условиях экстренных отключений на Левобережье столицы и понимает состояние людей.
"В моей квартире тоже нет света и прохладно, поэтому хорошо понимаю ваши переживания", - подчеркнул он.
По состоянию на момент обращения, по словам Калашника, около 5 тысяч семей уже были заживлены, однако без электроснабжения остаются еще около 25 тысяч абонентов. По плану, до конца дня свет должен быть восстановлен во всех крупных и малых населенных пунктах области, хотя возможны единичные локальные аварии.
Глава Киевской ОВА призвал жителей региона сохранять спокойствие, не прибегать к радикальным действиям и поддерживать друг друга.
Напомним, в течение следующей недели в Киеве будут оставаться жесткие отключения света. В частности, еще потому, что сильные морозы увеличивают потребление электроэнергии.