Журналист Марьян Кушнир вынес ребенка из горящего дома в Киевской области: подробности

Последствия обстрелов Киевщины / © Юлия Кириенко

Журналист Радио Свобода Марьян Кушнир спас четырехлетнего ребенка из горящего дома в Белогородке на Киевщине.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.ua Юлия Кириенко.

Пожар возник в многоэтажном жилом доме в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed. При обстреле погибла мать ребенка.

Марьян Кушнир одним из первых оказался на месте происшествия. Он вошел в охваченное огнем помещение, чтобы помочь людям, и там увидел ребенка. Журналист вынес ее из дома и передал медикам. Впоследствии стало известно, что ребенка забрали родственники.

Сейчас 4-летнюю девочку забрал отец и его старший брат. По словам соседей, старшему брату сегодня исполняется 20 лет. К сожалению, при пожаре погибли мама ребенка и его отчим.

Это не первый случай, когда журналист спасает гражданских. Ранее он вывез из прифронтовой деревни девочку вместе с матерью в период, когда официальная эвакуация туда уже не осуществлялась, а передвижение было опасным даже для военных.

Напомним, ночью на среду, 28 января, армия РФ атаковала Киев и Киевскую область. В столице падение сбитых воздушных целей зафиксировано в Голосеевском районе. В Киевской области под прицелом была Белогородская община, где есть жертвы.