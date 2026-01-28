- Дата публикации
Журналист Марьян Кушнир вынес ребенка из горящего дома в Киевской области: подробности
Во время российской атаки дронами Shahed в Белогородке на Киевщине журналист Радио Свобода Марьян Кушнир вошел в горящее жилье и спас четырехлетнего ребенка.
Журналист Радио Свобода Марьян Кушнир спас четырехлетнего ребенка из горящего дома в Белогородке на Киевщине.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН.ua Юлия Кириенко.
Пожар возник в многоэтажном жилом доме в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed. При обстреле погибла мать ребенка.
Марьян Кушнир одним из первых оказался на месте происшествия. Он вошел в охваченное огнем помещение, чтобы помочь людям, и там увидел ребенка. Журналист вынес ее из дома и передал медикам. Впоследствии стало известно, что ребенка забрали родственники.
Сейчас 4-летнюю девочку забрал отец и его старший брат. По словам соседей, старшему брату сегодня исполняется 20 лет. К сожалению, при пожаре погибли мама ребенка и его отчим.
Это не первый случай, когда журналист спасает гражданских. Ранее он вывез из прифронтовой деревни девочку вместе с матерью в период, когда официальная эвакуация туда уже не осуществлялась, а передвижение было опасным даже для военных.
Напомним, ночью на среду, 28 января, армия РФ атаковала Киев и Киевскую область. В столице падение сбитых воздушных целей зафиксировано в Голосеевском районе. В Киевской области под прицелом была Белогородская община, где есть жертвы.